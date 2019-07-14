Депутат отправил в суд опозорившуюся с подделкой подписей Соболь

Москва, 14 июля. Все процедуры по регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму идут в соответствии с законодательством, и несогласные с недопуском могут обращаться в суд, напомнил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Так парламентарий прокомментировал решение Мосгоризбиркома не допускать к выборам всех кандидатов по 43-му округу из числа тех, кто должен был предоставить подписи москвичей в свою поддержку. Причиной стала массовая фальсификация подписей избирателей.

«Любая власть, которая дорожит своей репутацией и хочет, чтобы победы были общепризнанны и не вызывали сомнения в легитимности, стремится к чистоте выборных процессов», — подчеркнул он в комментарии изданию «Слово и дело».

Боярский отметил, что на это направлены усилия депутатов Госдумы. Они совершенствуют выборное законодательство. ЦИК и руководство регионов на местах стремятся обеспечить чистоту и прозрачность выборов своими административными методами.

Напомним, отказ в регистрации из-за поддельных подписей получили все кандидаты-самовыдвиженцы от 43-го округа Москвы. Помимо юриста так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любови Соболь муниципальный фильтр не прошли «яблочник» Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов, музыкант Сергей Троицкий и другие кандидаты, идущие не от думских партий.

Ставленница Навального Соболь заявила, что с решением Мособлизбиркома не согласна и объявила голодовку. К слову, количество брака в подписях, «собранных» в ее поддержку оказалось равно почти 15%.

Во время кампании по сбору подписей Соболь умудрилась несколько раз оказаться в центре крупных скандалов. К примеру, на Пресне выявили целую подпольную лабораторию, где сторонники юриста-приспешницы блогера подделывали подписи москвичей в ее поддержку.

Отметим, что в махинациях с подписями признался позже и координатор сборщиков из штаба Соболь по имени Арсений.

Политолог Владимир Шаповалов ранее высказал предположение, что Соболь развернула эту скандальную кампанию просто для политического хайпа. Он не исключил, что отказ в регистрации Соболь может снова попытаться использовать в своих интересах, например, опять же для политической демонстрации.