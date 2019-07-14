Мосгоризбирком отказал кандидатам в МГД с высоким процентом брака в подписях

Москва, 14 июля. Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы седьмого созыва отказано в регистрации. Об этом говорится в документах столичного горизбиркома, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Из материалов следует, что четверо из кандидатов, которым было отказано, выдвигались по 8 избирательному округу. Среди них — кандидат от партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», а также самовыдвиженцы Виталий Серуканов и Иван Чинаров.

Помимо этого, в регистрации было отказано кандидату Михаилу Корнееву от «Национального курса», самовыдвиженцу Ирине Собяниной, а также Вере Дегтяревой. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам-самовыдвиженцам Алексею Алексееву и Александру Руденко.

Напомним, 14 июля столичный горизбирком сообщил, что обнаружил брак выше допустимой нормы в собранных подписях кандидатом в депутаты по 43 избирательному округу Любовью Соболь, что является поводом для отказа в ее регистрации.

Ранее глава АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров поддержал решение Мосгоризбиркома, отказавшего юристу так называемого «ФБК» Любови Соболь в регистрации на выборах. По словам эксперта, Соболь и прочие оппозиционные кандидаты, которые всеми методами с использованием махинаций пытаются прийти к власти, преследуют корыстные цели. Захаров выразил уверенность, что эти оппозиционеры «давно прикормлены» западными деньгами и ради собственной выгоды готовы отстаивать интересы своих спонсоров, а не жителей Москвы.