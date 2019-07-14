Рябцева раскрыла примитивную ложь Соболь о голодовке

Москва, 14 июля. Бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева раскритиковала «голодовку», объявленную приспешницей скандально известного блогера Алексея Навального Любовью Соболь после того, как Мосгоризбирком по итогам проверки поданных подписей отказал ей в регистрации на выборах в столичный парламент.

Ранее стало известно, что московский избирком ответил отказом всем кандидатам, которые сдали подписи с высоким процентом фальсификаций. Среди них — юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Соответствующий вердикт был принят после детальной проверки экспертами избиркома подписных листов, которые кандидат передала для регистрации на выборах.

Оказалось, что член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, получивший материалы сотрудников избиркома и базы адресов по избирательным округам, обнаружил в подписных листах Соболь «мертвые души». По его словам, юрист ФБК присваивала себе подписи умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь.

Соболь в социальных сетях отреагировала на решение Мосгоризбиркома объявлением голодовки.

Прокомментировала заявление Соболь бывшая журналистка «Эха Москвы». Она констатировала, что юрист ФБК последовала примеру украинца Олега Сенцова, осужденного в РФ за попытку провести террористическую операцию в Крыму. В мае 2018 года он добровольно отказался от приема пищи, однако 6 октября прекратил голодовку.

«Есть еще желающие?» — спросила она в своем Telegram-канале.

Рябцева с сарказмом указала, что на самом деле повод для голодовки Соболь был совершенно не связан с избирательной кампанией в Мосгордуму. По ее мнению, скандально известная юрист ФБК по своему желанию или совету знакомых попросту села на диету, что было использовано ее сторонниками как инфоповод.

Как рассказал источник в штабе Соболь, два дня подряд юрист, громко заявившая о своем отказе от пищи, на самом деле «бросалась» на всю еду подряд, игнорируя установленные ею на публику ограничения.

Ранее провал Соболь на выборах в Мосгордуму прокомментировал политолог Владимир Шаповалов. Он напомнил, что при допустимой норме брака в 10% от общего числа подписей в сданных юристом ФБК подписных листах было обнаружено 725 фальшивых подписей (14.67%).

Эксперт подчеркнул, что такой масштаб вброса ставит крест на любом кандидате, и отказ Мосгоризбиркома регистрировать подельницу Навального является самой обыкновенной процедурой и с личностью юриста ФБК никак не связан.