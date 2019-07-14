Четыре человека вылетели через лобовое стекло BMW после ДТП со столбом в Сургуте

Ханты-Мансийск, 14 июля. Три человека погибли при столкновении легковушки с фонарем в Сургуте, сообщили в ГУ МВД России по ХМАО.

ДТП произошло в ночь на 14 июля на улице Энергетиков. Водитель BMW не справился с управлением и въехал в фонарный столб.

Из-за резкого удара четыре человека пробили лобовое стекло и вылетели из салона машины. На место происшествия прибыли медики скорой. Они зафиксировали смерть двух девушек и одного парня, еще один молодой человек попал в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку, выясняется, кто в момент аварии находился за рулем.

Ранее сообщалось, что звезда Instagram Эмили Хартридж погибла в ДТП в Лондоне. Она ехала на скутере и столкнулась с фурой.