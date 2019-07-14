Милонова возмутила наглость Соболь, сдавшей в Мосгоризбирком сотни фальшивых подписей

Москва, 14 июля. Депутат Государственной думы Виталий Милонов возмутился наглостью сотрудницы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая подала поддельные подписи в избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

Напомним, Мосгоризбирком исключил Соболь из предвыборной гонки, поскольку «собранные» ею подписи оказались фальшивкой.

«Я думал, что у нее совести не хватит сдать липовые документы. Вся страна знает, как Соболь наняла людей «рисовать» за нее подписи. Никто, правда, ее поддерживать не стал», — возмутился Милонов.

По мнению депутата, сотруднице так называемого ФБК нужно было прекратить предвыборную гонку по собственной инициативе, чтобы не усугублять свое положение. Однако Соболь посчитала, что ей все же стоит отнести поддельные документы в избирательную комиссию.

«После того, как ее штаб был застукан за «рисованием» подписей, она вообще должна была уйти из публичной политики, потому что это — приговор для политика, но, видимо, только не для Соболь и команды Навального», — подчеркнул Виталий Милонов.

Политолог Евгений Бень отмечает, что выдвижение Соболь изначально было сомнительным мероприятием. По мнению эксперта, это было очевидно для всех, кроме самой сотрудницы так называемого ФБК и ее волонтеров. Бень подчеркнул, что Соболь сняли с выборов не из-за «прессинга», а из-за неподготовленности ее команды и отсутствия поддержки со стороны москвичей.

Как считает политолог, своими действиями Соболь хочет только привлечь внимание и создать лишний шум вокруг собственной персоны. При этом, по мнению эксперта, никто уже давно не удивляется продажности как самой Соболь, так и ее «идейного вдохновителя» Навального. Бень напомнил, что неконструктивные выступления и громкие заявления о продажности должностных лиц в истории РФ никогда не заканчивались хорошо.

«Все это мы уже наблюдали в 1991 году и помним, чем это закончилось. Но там была не борьба с коррупцией, а борьба с привилегиями», — сказал политолог.

Бень подчеркнул, что у маргинальных «разоблачителей» либерального толка нет никакой возможности быть избранными российскими гражданами и оказаться у власти.

Напомним, что Любовь Соболь предоставила в Мосгоризбирком подписи, порядка 14,67% из которых оказались подделкой. При этом законом допускается брак в 10%, однако Соболь превысила этот показатель.

Ранее штаб сотрудницы так называемого ФБК неоднократно ловили на фальсификации. Например, волонтеры подкупали москвичей, предлагая заплатить 500 рублей за подпись, сообщает «ПолитЭксперт».

Кроме того, Соболь стала фигуранткой крупного скандала, когда выяснилось, что десятки людей, «поставивших» отметку в ее подписных листах, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья. Также юрист Илья Ремесло обнаружил «поддержку из загробного мира» в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Волонтеры, которые работали в штабе Соболь, рассказали, что их унижали и заставляли подделывать подписи. На этом же попались кандидаты Илья Яшин и Дмитрий Гудков: в одной из московских квартир действовала целая «фабрика» по фальсификации подписей. Напомним, что подобные действия являются серьезным нарушением закона.

Отметим, что Соболь стала далеко не единственным претендентом, которому отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. В список тех, кого избирком исключил из предвыборной гонки, попали кандидат от партии «Коммунисты России» Михаил Орлов, Владимир Путь от «Возрождения аграрной России», Михаил Корнеев от «Национального курса», самовыдвиженцы Виталий Серуканов, Иван Чинаров, Ирина Собянина, Вера Дегтярева, Алексей Алексеев и Александр Руденко. В документах, поданных всеми этими претендентами, были найдены нарушения.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, Соболь изначально не рассчитывала на серьезную предвыборную борьбу. Как отмечает эксперт, юрист так называемого ФБК планировала использовать кампанию, чтобы получить повод для политической демонстрации.