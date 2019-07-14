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Пять английских клубов вступили в борьбу за Чалова

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Пять английских клубов вступили в борьбу за Чалова

Москва, 14 июля. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — проявляют активный интерес к форварду столичного клуба ЦСКА Федору Чалову. Об этом пишет интернет-издание mirror.co.uk.

По данным ресурса, на 21-летнего россиянина также претендуют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Чалов был признан лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), а также лучшим игроком чемпионата по системе гол + пас (15 голов и 7 ассистов). В общей сложности в 37 матчах за «армейцев» во всех турнирах он забил 17 мячей.

В текущем месяце президент ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в новом сезоне Чалов останется в команде. Действующее соглашение нападающего с «красно-синими» рассчитано до 2022 года.

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