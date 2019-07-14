Попытки спекулировать на отказе в регистрации не помогут Соболь, считает эксперт

Москва, 14 июля. Политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин прокомментировал отказ Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы 12 самовыдвиженцев от 43-го избирательного округа.

Среди них были, в частности, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, глава «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, а также лидер группы «Коррозия метала» Сергей Троицкий. Причиной стала массовая фальсификация подписей москвичей в «поддержку» этих самовыдвиженцев.

Самый большой скандал после своего провала раздула приспешница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая даже объявила голодовку. Ее не смутило даже то, что правоохранители обнаружили в центре Москвы конспиративную квартиру, где несколько молодых людей в буквальном смысле рисовали подписи в пользу ставленницы блогера.

Подозреваемые в совершении противозаконных действий были задержаны. В махинации сознался один из задержанных участников «конвейера» по подделке подписей. По его словам, в этой «лаборатории» от них требовалось заполнять по 40 подписных листов за смену на троих, в перерывах они могли пить пиво и смотреть телевизор. Молодой человек добавил, что Соболь даже обещала принести игровую приставку. За эти «труды» им посулили заплатить по две тысячи рублей за смену.

Один из координаторов сборщиков подписей за Соболь поделился подробностями работы в предвыборном «штабе». По словам молодого человека по имени Арсений, к сборщикам подписей в штабе сторонницы Навального относились крайне негативно.

Самонкин в комментарии «НьюИнформ» подчеркнул, что каждый кандидат несет персональную юридическую ответственность за чистоту своей предвыборной кампании.

«Подделка и фальсификация подписей якобы от имени избирателей, безусловно, нарушает нормы закона и не будет являться основанием для регистрации данного кандидата, в независимости от его взглядов и самой программы», — сказал эксперт.

По его мнению, отказ в регистрации кандидатам с фальшивыми подписями оправдан и он поможет сделать избирательную систему в России еще более прозрачной и открытой.

«Правда, оппозиционные кандидаты опять будут на этой теме спекулировать и говорить о том, что якобы власть не допускает неугодных к выборам», — заметил он.

Однако, по его словам, эти протесты им не помогут, ведь в России главенствуют принципы Конституции и верховенства закона, а не политические предпочтения.