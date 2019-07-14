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Видео с разгуливающими по Якутску слонами появилось в Сети

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Видео с разгуливающими по Якутску слонами появилось в Сети

Якутск, 14 июля. В Якутске мужчина выгуливал двух слонов. Фото и видео их утреннего променада уже появились в Сети.

На записи можно видеть, как мужчина ведет слонов по двору одного из жилых домов на улице Горького. Местный портал usia.ru выяснил, что животные приехали в город на гастроли с Итальянским цирком и будут выступать с 20 июля по 18 августа.

Таким образом, эта прогулка, видимо, далеко не последняя.

Это уже не первый случай, когда цирковых животных замечают на городских улицах. В Новосибирске 8 июля от дрессировщиков сбежал двухметровый крокодил. Однако его быстро поймали вернули артистам, никто не пострадал.

Ранее телеканал 360 сообщал, что 8 июля в Новосибирске 8 июля от дрессировщиков сбежал двухметровый крокодил. К счастью, его быстро поймали, и ни само животное, ни местные жители не пострадали.

 

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