Сирия, 14 июля. В Дейр-эз-Зоре на мине подорвались дети, курды стягивают подкрепление в Ракке, Хасаке и Алеппо, готовясь к столкновению с турецкой армией. В Идлибе сирийская армия отбивает атаки радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии ударили по расположениям джихадистов на юге Идлиба..

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство1»: потеряли одного боевика в результате рейда SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией в Идлибе.

Курды: стягивают подкрепление в Хасаке, Ракке и Алеппо в ответ на турецкое усиление войск на границах Сирии, провели рейд в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: ликвидировали троих курдских радикалов на севере Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

В ходе рейда на западе провинции SDF арестовали боевика «Исламского государства» в поселке Аль-Хасан, где он укрывался в одном из домов, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Источник также передал новые сведения о задержании бывшего полевого командира «Шейха Табита», который был ликвидирован курдским отрядом в ходе задержания вчера вечером. Ликвидированный командир содержал в месте своего пребывания склад боеприпасов, а также занимался финансированием и «бухгалтерией» «Исламского государства» ранее, принимая непосредственное участие в контрабанде нефти с 2013 года вплоть до 2017, когда исламисты были вынуждены отступить из провинции под натиском авиаударов ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) .

Как передает канал Halab Today TV, на оставленной у дороги противопехотной мине в поселке Аль-Джафра к востоку от Евфрата, подорвалось два ребенка. Место взрыва было оцеплено, пока не ясно был ли снаряд оставлен боевиками при отступлении из провинции или заложен позднее в ходе вылазки.

Провинция Идлиб

Продолжаются боевые столкновения отрядов сирийской армии на юге провинции. Утром сирийская армия обстреляла расположения радикалов у поселка Хазарин, как передает новостное агентство Step News Agency. С воздуха по укрепления джихадистов «Тахрир аш-Шам» нанесли точечные авиаудары ВКС РФ у поселка Тафтаназ, о чем также сообщает источник. По информации новостного портала Jisr TV, вертолеты ВВС Сирии сбросили снаряды на склады боеприпасов джихадистов в предместьях города Хан-Шейхун. В настоящее время масштаб нанесенного ущерба боевикам уточняется.

Провинция Ракка

Согласно данным Twitter-канала Viva Revolt «Демократических сил Сирии» (SDF) курды направили подкрепления своих бойцов в поселки Кобани, Тель-Абъяд и Рас аль-Айн в Алеппо, Ракке и Хасаке. Примечательно что вчера в этих районах отмечались разведывательные вылеты турецких ВВС. У приграничного города Тель-Абъяд ранее остановился конвой тяжелой техники, заняв позиции со стороны турецкой границы. Военные источники прогнозируют, что в ближайшее время следует ожидать открытие нового фронта и противостояния турков и курдских отрядов на востоке Сирии.

Ирак

Турецкая армия приступила ко второму этапу операции «Коготь» направленной на зачистку севера страны от ополчения «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Согласно данным агентства Anadolu Agency, спецназ совершил рейд в горных районах провинции Киркук и обнаружили пещеру, которая использовалась курдами как штаб и склад боеприпасов. В ходе перестрелки были также три курдских бойца. Как заявляет Министерство обороны Турции, их армия намерена и дальше бороться с курдами на территории соседних стран в ответ на атаки сепаритистов РПК на территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.