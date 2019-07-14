Онищенко обвинил оппозицию в истерическом давлении на Мосгоризбирком

Завершена проверка подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы. На основании проверки Мосгоризбирком сформирует списки зарегистрированных кандидатов в МГД. Всем кандидатам, у которых нашли большой процент недостоверных, да и просто фальшивых подписей, в регистрации было отказано.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, все, что делает Мосгоризбирком, имеет одну главную цель — добиться максимальной чистоты выборов. Отказы в регистрации, как бы ни раздувала эту историю так называемая оппозиция, не имеет политической подоплеки — отказы получают все, кто нарушил правила.

«Я активно интересуюсь выборами в Москве, а в своем округе не просто интересуюсь, но и корректирую с муниципальными депутатами федеральную повестку, — рассказал Онищенко Федеральному агентству новостей. — То, что мы видим (в ответ на недопуск части так называемых оппозиционных кандидатов), — реакция ожидаемая. Эта реакция неадекватная и с точки зрения этики, и с точки зрения того, как это справедливое решение кое-кто пытается максимально использовать для самопиара».

По словам депутата Госдумы, о так называемых «протестных» кандидатах, которые выдвигались в Мосгордуму, как правило, слышно только в связи какими-то пиар-акциями, а практической работой они не интересуются.

«Раньше все эти люди никак себя не проявляли, ничего для города не предлагали, — говорит собеседник ФАН. — Ведут себя эти «оппозиционные» кандидаты, даже с точки зрения выборного процесса, не в нашей российской традиции. Они неумело исполняют установки западных политтехнологов, согласуют свою повестку с посольствами наших оппонентов, в том числе, главных оппонентов. Поэтому выглядят они как-то нелепо. Наблюдаю: стоят палатки, рядом с ними молодые люди. Но если задать этим молодым людям вопрос, как называется соседняя улица, они, конечно, не ответят, потому что это ребята, которые никакого отношения к округу не имеют».

По словам Геннадия Онищенко, он отнюдь не только из СМИ знает, что подписи эти так называемые оппозиционные кандидаты собирали за деньги.

«Истерика, которую они сейчас закатывают, естественно, ожидаемая, — говорит парламентарий. — Эта истерика и по форме, и по содержанию, и по оголтелости граничит с нарушением российского законодательства, и эти нарушения, без сомнения, продолжатся и дальше. Не исключаю, что сейчас им начнут подвывать, именно подвывать некие зарубежные структуры».

По мнению Онищенко, властям сейчас нужно набраться спокойствия и твердо защитить право людей на нормальные чистые выборы.

«Это наше будущее, ведь от депутатов, которых мы изберем в Мосгордуму, зависит очень многое», — говорит он.

По словам депутата ГД, это и городской бюджет, и проблемы реновации, и строительство метро, и многие другие инфраструктурные проекты, да и просто мероприятия, которые будут проводиться в каждом конкретном дворе. Все это — будущее Москвы как колоссального мегаполиса и пример для всей России.

«Напомню, большинство кандидатов в Мосгордуму идут как самовыдвиженцы — это значит, что политическая идеология отходит на второй план, а на первом месте — интересы избирателей, которые необходимо отстаивать, — говорит собеседник ФАН. — Поэтому так важно не дрогнуть перед истерическим давлением, которое мы ощущаем — ведь свою никчемность эти так называемые «оппозиционеры» будут объяснять политическими мотивами. На самом деле — никакой политики: соберите и принесите достоверные, а не купленные за деньги подписи, и пожалуйста — выбирайтесь, предъявляйте избирателям свою повестку и т. д.»

Сегодня на выборах в Москве определяется благополучие, экономическая стабильность на ближайшие годы, и это очень серьезный вопрос, к которому нужно по-серьезному относиться, говорит Онищенко.

«А все эти «Соболи» (получившая отказ в регистрации юрист так называемого ФБК Любовь Соболь) и другие — работают не на благо москвичей. Они действуют с оглядкой на зарубежных политтехнологов, перед которыми и отчитываются. А нужно — отчитываться перед москвичами. А для этого надо предлагать внятную повестку. Знаю, что в Москве есть огромное количество умных, образованных, правильно мотивированных людей, которые могут быть достойно представлены в нашем весьма малочисленном городском депутатском корпусе. Ведь у нас в Мосгордуме всего 45 депутатов, за каждым из которых по количеству представляемых людей — почти европейское государство», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Московский городской избирком на основании данных МВД и заключений графологов за подделку подписей снял с выборов Любовь Соболь, Илью Яшина и Ивана Жданова. Соболь заявила, что в знак протеста объявляет голодовку, а Яшин и другие считающиеся оппозиционными кандидаты объявили о планах провести незаконную акцию в Москве.

СМИ сообщили, что в 43-м округе, по которому пыталась баллотироваться Соболь, из-за брака в подписях в регистрации было отказано 12-и кандидатам, в том числе актеру Андрею Соколову и футболисту Дмитрию Булыкину, так что говорить о якобы каких-то политических мотивах при отказе в регистрации не приходится.