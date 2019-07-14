Немецкие инвестиции в экономику РФ побили очередной рекорд вопреки санкциям

Москва, 14 июля. Немецкие инвесторы вложили в российскую экономическую отрасль 1,76 миллиарда евро за первый квартал 2019 года, несмотря на санкции. Об этом свидетельствуют данные Российско-германской внешнеторговой палаты.

Согласно подсчетам Бундесбанка, в прошлом году немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно предыдущего года. Это рекорд со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности.

В текущем году рост усилился — лишь за первый квартал немецкие предприятия вложили в российские компании и фирмы 1,76 миллиарда евро. Если так продолжится в будущем, то суммарный объем инвестиций к концу года приблизится к семи миллиардам евро, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, потенциал инвестиционного сотрудничества между двумя странами не исчерпан. В рамках Петербургского экономического форума глава министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин подписали совместную программу «Партнерство для эффективности», призванную повысить эффективность российской экономики за счет внедрения немецких технологий. В качестве примера благополучного взаимодействия немецкий министр привел открытие завода Mercedes-Benz в Московской области.

Глава немецкого ведомства отмечал, что у других компаний из ФРГ тоже большие инвестиционные проекты касательно России. Во-первых, речь идет о предстоящем строительстве предприятия BMW в Калининградской области.

СМИ нередко критикуют немцев за сотрудничество с Москвой вопреки западным рестрикциям, однако партнерство двух государств только углубляется. Два года назад информационное агентство Reuters обвинило Siemens в поставке газовых турбин для возведения двух электростанций в Крыму, что являлось нарушением ограничительного режима. Впрочем, фирма и не подумала уходить из России.

«История с Крымом для нас закрыта. Но мы не только не уходим, мы хотим развивать здесь бизнес», — подчеркивал президент Siemens в России Роман Либеров.

Напомним, Запад регулярно продлевает антироссийские санкции из-за Крыма.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».