Число госпитализированных после паводков в Иркутской области выросло до 647

Иркутск, 14 июля. Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области выросло до 647 человек. Об этом рассказал журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.

По имеющимся данным, среди оказавшихся в медицинских учреждениях региона — 145 детей. Отмечается, что в общей сложности за медицинской помощью с начала наводнения обратились 4345 человек, передает РИА Новости.

Напомним, паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Больше остальных пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе Тулуна поднялась до 13,9 метра, что в два раза превышает критическую отметку. Стихия затронула практически 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них разрушены полностью.

Региональные власти объявили 12 июля днем траура по погибшим при паводках. Руководитель Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. По последним данным экстренных служб, жертвами стихии стали 25 человек.

Российский лидер Владимир Путин ранее потребовал немедленно начать денежные компенсации жителям региона. Он также обратился к Кабмину РФ с требованием обеспечить выделение средств из федеральной казны на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья.