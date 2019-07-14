В Красноярске выявили превышение вредных примесей в воздухе из-за лесных пожаров

Красноярск, 14 июля. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ из-за лесных пожаров.

Ведомство отмечает, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает норму в 1,6 раз. Эти частицы могут повлиять на дыхательную систему человека, привести к обострению распираторных заболеваний. Они также могут вызвать аллергию.

По данным регионального управления МЧС, 13 июля в Красноярском крае зафиксировали 85 лесных пожаров. В Минприроды России отметили, что пожары в этом регионе происходят каждый год.

Напомним, что в Иркутской области 12 июля объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. В шести районах области действует режим ЧС из-за паводков.