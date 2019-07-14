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Полицейский в Хабаровске сбил трех пешеходов, есть погибший

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Полицейский в Хабаровске сбил трех пешеходов, есть погибший

Хабаровск, 14 июля. Полицейский на служебной машине в Хабаровском крае сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате один пострадавший погиб, еще два человека находятся в больнице.

Трагедия произошла ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской.По данному факту начата служебная проверка, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю. В ведомстве подчеркнули, что полицейский находился при исполнении служебных обязанностей был трезв.

Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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