Дамаск, 15 июля. Юная Ханин Джубай из сирийской провинции Эс-Сувейда потеряла мать, отца и сестер во время войны меньше года назад. После пережитой трагедии она попыталась совершить самоубийство, но чудом выжила. К счастью, после восстановления контроля над ее родным регионом сирийской правительственной армией Джубай смогла вернуться к нормальной жизни.

Сейчас она активно учится в средней школе и получает только хорошие оценки, пытается восстановить утерянные из-за военного кризиса знания. Все это для того, чтобы осуществить мечту своей матери.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) навестил Джубай и узнал, как она поживает.

«Слава богу, трудности, через которые мы проходили, остались позади, дай бог, скоро все наладится, и мы снова начнем нормально учиться и все будет хорошо», — сказала девочка в комментарии нашему корреспонденту.

Напомним, что сирийская провинция Эс-Сувейда была освобождена сирийскими правительственными войсками летом прошлого года. Сирийской арабский армии удалось вытеснить незаконные вооруженные группировки с территории, которую они оккупировали. В данный момент власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную в регионе инфраструктуру: электричество, свет, водопровод, канализацию. Кроме того, правительство восстанавливает важные муниципальные объекты: школы, детские сады, больницы, которые были разрушены террористами, а также помогает людям в ремонте их собственных домов.