Загоревшийся в руках американской девочки iPhone попал на видео

Лос-Анджелес, 14 июля. Смартфон iPhone 6 «яблочной» корпорации Apple загорелся в руках 11-летней жительницы Калифорнии, когда она смотрела ролик на видеохостинге YouTube. Об этом пишет портал ixbt.com.

«Я сидела, и у меня в руке был смартфон, внезапно я увидела искры, летящие во все стороны, и просто бросил его на одеяло», — цитирует ресурс подростка.

Мама девочки на следующий день позвонила в службу техподдержки американской компании Apple и получила указание представить снимки и отправить телефон продавцу. К счастью, ребенок не пострадал. В Apple пообещали выяснить причину взрыва смартфона.

Ранее сообщалось, что Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые продавались в 2015-2017 годах. По словам представителей компании, причина отзыва — опасность возгорания. Как уточняли эксперты, потенциально опасными являются 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем. Впервые они появились в продаже в середине 2015 года. Как установили инженеры, у ряда моделей MacBook Pro перегревается аккумулятор. В Apple пообещали бесплатно заменить батарею.