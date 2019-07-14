Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Минобороны Турции заявило о прибытии еще двух самолетов РФ с элементами С-400

44
0 Оставить комментарий

Минобороны Турции заявило о прибытии еще двух самолетов РФ с элементами С-400

Анкара, 14 июля. Шестой российский самолет прибыл в воскресенье с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на авиабазу «Мюртед», которая дислоцирована в провинции турецкой столицы. Об этом сообщает военное ведомство Турции.

«Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе «Мюртед», — следует из пресс-релиза Минобороны.

Ранее на эту же базу приземлился пятый самолет с компонентами С-400. В турецком оборонном ведомстве указали, что 14 июля ожидается прибытие седьмого рейса из Российской Федерации.

Поставки российских систем С-400 в Турцию стартовали 12 июля. Согласно информации Минобороны Турции, в этот день три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Первые сообщения о переговорах Москвы и Анкары о поставках С-400 появились три года назад. Факт заключения договора был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Ранее политолог международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT прокомментировал публикацию обращения группы сенаторов США, в котором они призвали хозяина Белого дома Дональда Трампа ввести рестрикции против Турции в связи с началом поставок российских С-400. Эксперт напомнил, что огромную роль в политике американцев играет военно-промышленный комплекс.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров