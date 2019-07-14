РФ и Турция зафиксировали нарушение перемирия в провинциях Алеппо и Хама

Дамаск, 14 июля. Совместная российско-турецкая комиссия зафиксировала несколько фактов нарушений режима прекращения огня в сирийских провинциях Хама и Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что российская часть представительства комиссии зафиксировала один факт открытия огня в провинции Алеппо. Турецкая сторона выявила два таких случая в Алеппо и семь нарушений режима прекращения боевых действий в провинции Хама.

Как сообщает Минобороны РФ, за минувшие сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарных акции в Сирии. Помощь получили жители населенного пункта Эс-Синдиана, расположенного в провинции Латакия, города Алеппо, находящегося в районе Харазир, и населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. В каждом населенном пункте организаторы акций раздали по 500 продовольственных наборов. Общий вес выданных за сутки продуктов составил более семи тонн.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирийской Арабской Республике и в Ираке. 4 мая 2017 года Россией, Турцией и Ираном был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в САР. Группы контроля ведут мониторинг соблюдения режима прекращения огня в рамках этого меморандума.

Отметим, что к процессу примирения присоединились 2533 населенных пунктов в Сирии. Также 234 вооруженных формирования приняли условия прекращения боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.