В Нью-Йорке полностью восстановили подачу электроэнергии после блэкаута

Нью-Йорк, 14 июля. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о полном восстановлении подачи электроэнергии в городе после массового блэкаута.

Сообщение де Блазилио опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Напомним, без света в результате ЧП остались почти 50 тыс. человек. Мэр отметил, что горожане помогали друг другу в трудную минуту, а также выразил благодарность сотрудникам экстренных служб за оперативную работу. По факту блэкаута начато расследование.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, массовое отключение подачи электроэнергии могло произойти из-за пожара на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. Отключение повлекло сбои в работе подземки, отразилось это и на автомобильном трафике, и на движении общественного транспорта. В некоторых районах на улицах образовались огромные толпы, в частности, столпотворение наблюдалось на Манхэттене. Сейчас работа метрополитена и движение автомобилей постепенно восстанавливается.

Как отмечает телеканал RT, Большое Яблоко уже не в первый раз остается без света: 42 года назад в результате крупной аварии был обесточен практически весь город.