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Звезда сериала «Стартрек» скоропостижно умерла в США

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Звезда сериала «Стартрек» скоропостижно умерла в США

Вашингтон, 13 июля. Американская актриса и звезда серии фильмов «Стартрек» Стефани Низник скоропостижно умерла в Калифорнии.

О трагедии сообщает Fox News. Актрисе было всего 52 года. Уточняется, что она скончалась еще 23 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Причины смерти не называются, отмечает телеканал 360.

Известность Низник принесла роль в сериале «Эвервуд», а также участие в фильмах «Звездный путь», «Убийство с диагнозом», «Доктор Куинн» и «Мосты Нэша».

Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Люди в черном» Рипа Торна.  Он умер в округе Литчфилд, штат Коннектикут в возрасте 88 лет.

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