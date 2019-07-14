Определен топ-3 лучших дизельных кроссоверов

Москва, 14 июля. Автомобильные эксперты назвали три кроссовера с дизельным двигателем, которые достойны особого внимания. В перечне оказались машины с наиболее интересными моторами. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Лидером рейтинга, по данным специалиста, является BMW X5 M50d, который оснащен 3,0-литровым двигателем производительностью 400 лошадиных сил. Эксперты отмечают показатели крутящего момента — 760 Нм, недоступные в широком диапазоне оборотов. До «сотни» немецкий автомобиль разгоняется за 5,2 секунды.

На второй строчке оказался Mercedes-Benz GLE 400d 4Matic. Под капотом авто установлен 4,0-литровый турбодизель с мощностью 330 лошадиных сил. Для разгона GLE 400 d необходимо 5,7 секунды.

«Бронза» рейтинга досталась еще одному «немцу» — кроссоверу Audi Q7 45 TDI quattro. На российском рынке машина предлагается с 3,0-литровым дизельным двигателем производительностью 249 лошадиных сил. Помимо этого, при не самом большом объеме, двигатель выдает крутящий момент в 600 Нм, доступный в диапазоне от полутора до трех тысяч оборотов в минуту.

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