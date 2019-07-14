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Происшествия

Дельталет разбился в Тверской области, два человека погибли

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Дельталет разбился в Тверской области, два человека погибли

Тверь, 14 июля. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку после крушения дельталета в Тверской области.

Инцидент произошел около 06.00 рядом с деревней Киселево под Тверью. Среди обломков дельталета нашли двух жителей Подмосковья 1972 и 1964 года рождения.

Спортсмены получили серьезные травмы при падении летательного аппарата и скончались на месте происшествия. Следственная группа выясняет обстоятельства падения дельталета.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области рухнул моторный дельтаплан, один человек погиб. 

В небе над Приморским краем произошел инцидент — самолет Ан-26 едва не столкнулся с дельтапланом. Пилоту воздушного судна пришлось отклониться от курса, чтобы избежать столкновения.

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