Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Москва, 14 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии и высоко оценил значение отношений между двумя державами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что, опираясь на добрые традиции прошлого, Москва и Париж могли бы и на нынешнем этапе благополучно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Как ранее сообщал телеканал «360», глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон пообещал посетить торжественные мероприятия в российской столице на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в будущем году.