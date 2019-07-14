СМИ узнали причины отказа Трампа от ядерной сделки с Ираном

Лондон, 14 июля. Бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Дэррок в направленных руководству секретных телеграммах высказывал мнение о том, что глава Белого дома Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» экс-президенту Бараку Обаме. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Согласно информации издания, британский посол, который в среду написал заявление об увольнении на фоне скандала вокруг утечки его писем и телеграмм, в сообщениях дипломатическому ведомству Соединенного Королевства указывал, что Трамп вышел из соглашения с Ираном «по личным причинам», потому что именно при 44-м президенте США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Такое решение администрации Трампа британский посол называл «актом дипломатического вандализма», пишет «Царьград».

Кроме того, телеграмма, в которой британский дипломат высказывал такое мнение, была отправлена в мае прошлого года, после того, как Борис Джонсон, занимавший тогда пост руководителя министерства иностранных дел Британии, не сумел убедить Трампа не выходить из иранской сделки, сообщает «ФедералПресс».

Ранее СМИ сообщили, что Скотленд-ярд установил личность человека, который может быть причастным к утечке писем Дэррока, в которых тот плохо отзывался о президенте США и администрации Белого дома.