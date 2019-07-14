Эксперты назвали самые продаваемые в России иномарки

Москва, 14 июля. Стало известно, какие новые иномарки чаще всего приобретают жители России. Рейтинг составили эксперты аналитического агентства «Автостат» по итогам первых шести месяцев 2019 года.

Лидером рейтинга стала модель KIA Rio. Россияне приобрели 47,4 тысячи таких автомобилей с января по июнь 2019 года. Эксперты отмечают, что за аналогичный период прошлого года автосалоны продали на 8% больше новых KIA Rio.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли машины марки Hyundai: кроссовер Creta и седан Solaris. Кроссовер от Hyundai продемонстрировал рост продаж, по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2019 в России приобрели 34,6 тысячи экземпляров Creta, что на 4% больше показателя первых шести месяцев 2018 года. Продажи Solaris же упали на 9%: в этом году было продано 30,7 тысячи этих седанов.

На четвертую строчку списка самых продаваемых в России иномарок попал седан Volkswagen Polo. Таких машин продали 27,8 тысячи штук, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Замыкает топ-5 кроссовер Renault Duster с результатом 18,7 тысячи проданных автомобилей. Эксперты отмечают, что таких кроссоверов в прошлом году в России приобрели на 12% больше.

Также в топ-10 самых продаваемых в первом полугодии автомобилей попали Skoda Rapid (17 тысяч машин, результат совпадает с показателем прошлого года), Renault Logan (16,4 штук и прирост 2%), Toyota Camry (16,3 тысячи экземпляров, прирост к результату прошлого года 18%), Volkswagen Tiguan (16,3 тысячи машин, что на 5% больше, чем в прошлом году).

На последней строчке рейтинга оказался кроссовер KIA Sportage с результатом 15,6 тысячи экземпляров, сообщает телеканал «360». По данным аналитиков, за первые шесть месяцев прошлого года таких автомобилей продали больше на 6%.

Ранее эксперты назвали пять самых популярных в России автомобилей, стоимость которых не превышает миллиона рублей. Модель KIA Rio возглавила и этот рейтинг.