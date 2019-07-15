Сирийские волонтеры рассказали о восстановлении въезда в северный Дамаск

Дамаск, 15 июля. Волонтер Национальной молодежной кампании продолжает работу по восстановлению входа в северный Дамаск в сотрудничестве с рядом правительственных учреждений, а также низовыми и неправительственными организациями. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В кампании, которая длится около месяца, примут участие добровольцы разных возрастов и специальностей из Национального союза сирийских студентов, Союза революционной молодежи, Сирийского секретариата по вопросам развития, Департамента экуменических связей, Сирийского фонда развития Святого Ефрема и Сирийской молодежи.

«Мы заинтересованы в участии во всех работах, которые способствуют восстановлению нашей страны», — сказал Маджд Дахдхел, волонтер из Управления по развитию сирийского языка Св. Ефрема.

«Мы все вместе должны строить нашу родину, и это наш долг», — добавил Рамеф Исмаил из Биржской ассоциации революционного союза молодежи.

«Мы, как административная единица, являемся партнерами в этой кампании путем предоставления оборудования, резервуаров для воды и необходимых механизмов для работы, в дополнение к рабочей силе. С начала кампании были проведены крупные операции по уборке и вывозу обломков и мусора с обеих сторон шоссе», — отметил волонтер.

От Национального союза сирийских студентов чиновник склада лагеря кампании Абдул Карим Диуб рассказал о механизме получения необходимых материалов и инструментов из провинции Дамаск и ее окрестностей и и о том, как работают добровольцы в утренние и вечерние часы работы.

Маан Аббуд, президент Союза молодежной революции, сказал, что вся молодежь находится здесь, чтобы внести свой вклад в ликвидацию систематического терроризма, который преследовал их страну на протяжении многих лет, и способствовать восстановлению красоты и жизни.