Британские СМИ установили источник утечки телеграмм экс-посла в США

Лондон, 14 июля. Сотрудники правоохранительных органов Британии идентифицировали личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм теперь уже экс-посла Великобритании в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался о Дональде Трампе и его команде. Об этом сообщает таблоид Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

«Они считают, что знают, кто совершил утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам», — пишет британская газета.

По данным издания, Скотленд-Ярд совместно с британской разведкой MI6 и дипломатическим ведомством Британии, которые также проводят расследование, выяснил, что «утечка не была результатом компьютерного взлома со стороны другого государства».

В прошедшую пятницу британская полиция сообщила, что начато выяснение обстоятельств утечки дипломатической переписки британского посла в Вашингтоне. Начать расследование полицию 8 июля попросил руководитель внешнеполитического комитета палаты общин Том Тугендхат.

Телевизионный канал CNN ранее сообщил, что посол в направленных руководству телеграммах называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным». Согласно информации канала, дипломат использовал секретные телеграммы и информационные записки, чтобы сообщить Лондону, что карьера американского президента «может закончиться позорно».

В результате Дэррок написал заявление об отставке.