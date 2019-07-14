НАСА опубликовало фото Curiosity, сделанное с орбиты Марса

Вашингтон, 14 июля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на устройстве Mars Reconnaissance Orbiter.

По имеющимся данным, американское агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая текущего года. На снимке Curiosity выглядит как маленькая точка.

Марсоход попал в кадр во время исследования «лесного залива» на глинистой территории горы Эолиды. Ровер Curiosity приземлился на поверхность Марса семь лет назад, за эти годы марсоход благополучно выполнил ключевые задачи своей миссии, найдя следы существования теплых пресноводных озер и рек на планете, и совершил ряд других нужных открытий.