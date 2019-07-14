Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

НАСА опубликовало фото Curiosity, сделанное с орбиты Марса

48
0 Оставить комментарий

НАСА опубликовало фото Curiosity, сделанное с орбиты Марса

Вашингтон, 14 июля. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на устройстве Mars Reconnaissance Orbiter.

По имеющимся данным, американское агентство получило снимок с орбитальной станции еще 31 мая текущего года. На снимке Curiosity выглядит как маленькая точка.

Марсоход попал в кадр во время исследования «лесного залива» на глинистой территории горы Эолиды. Ровер Curiosity приземлился на поверхность Марса семь лет назад, за эти годы марсоход благополучно выполнил ключевые задачи своей миссии, найдя следы существования теплых пресноводных озер и рек на планете, и совершил ряд других нужных открытий.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров