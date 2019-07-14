Названы самые популярные жалобы российских туристов

Москва, 14 июля. Стало известно, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, чаще всего недовольство российских путешественников связано с заменой авиарейса, особенно если турист выбирает утренний рейс, а ему меняют время вылета на вечер. На втором месте — претензии из-за непредвиденной замены отеля.

Осипова подчеркнула причины замены места проживания бывают разными, и это всегда оговаривается, но туристам это очень не нравится, особенно если это происходит уже когда они приехали на место отдыха, ведь в этом случае повлиять на ситуацию они уже не могут.

Эксперт отметила, что клиенты мирятся с заменой, особенно, если она происходит в лучшую сторону, но, по ее мнению, предпочтительнее было бы обходиться вообще без манипуляций.

Отдельный «блок» жалоб связан с плохим питанием, особенно в турецких отелях категории эконом-класса. При этом туристам не нравится на качество еды, а ее «скромное количество».

«В европейских отелях таких претензий почти не возникает, так как клиенты заранее знают, что там мало где действует система all inclusive, и не ждут кулинарных подвигов», — отметила Осипова в комментарии РИА Новости.

Эксперт уточнила, что после отдыха в российских отелях туристы в основном жалуются на плохое обслуживание, но это касается далеко не всех отечественных гостиниц.

Кроме того, по ее словам, есть и отдельная категория людей, которые начинают выдвигать самые невероятные претензии, надеясь получить какую-то компенсацию.

«Но самые серьезные и частые жалобы касаются на задержки, замену авиарейсов и замену отеля», – подчеркнула она.

Осипова добавила, что турагенты всегда предупреждают клиентов, что в высокий сезон, к сожалению, задержки чартеров возможны, а замена отеля предусмотрена в договоре.

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