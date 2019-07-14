Эксперты назвали ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Москва, 14 июля. Специалисты составили список самых частых ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. В частности, покупка мест на несуществующего ребенка или даже «смена пола». Об этом сообщает онлайн-сервис Tutu.ру.

Самая распространенная ошибка — опечатки в данных пассажиров. По словам операционного менеджера контакт-центра сервиса путешествий Елены Поздняковой, случается и так, что при проверке персональной информации клиент замечает, что пропустил букву в имени, вставляет ее, но не на той раскладке.

Билет с неправильной датой рождения будет недействительным, если ошибка отразилась на тарифе. Например, пассажир взрослый, а по причине неверной даты рождения ему была предоставлена скидка, как для ребенка. Специалист отметила, что иногда пассажиры ошибаются или путаются, вводя информацию, в таком случае их тоже не пустят на поезд.

Кроме того, бывают ситуации, когда пользователи допускают ошибки специально. К примеру, в летний период и в канун новогодних праздников, когда билеты разлетаются мгновенно, — мужчины могут пытаться попасть в женское купе или наоборот, поскольку другого шанса уехать на нужном поезде нет. Также иногда пассажиры, купившие билеты в пустое купе, пытаются сделать так, чтобы к ним никого «не подсадили».

Согласно правилам проводник проверяет, все ли пассажиры на месте и фиксирует информацию об отсутствующих. Информация о незанятых местах передается в систему бронирования, поэтому место опоздавшего может быть продано другому пассажиру.