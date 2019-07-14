Немецкий политолог назвал «победой Путина» сделку по С-400 с Турцией

Берлин, 14 июля. Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из Североатлантического альянса, что является «огромной победой российского лидера Владимира Путина». Об этом пишет немецкий профессор Томас Егер в материале для издания Focus Online.

По мнению политолога, сделка Анкары и Москвы сильно ухудшит и без того недружественные отношения Турции с американской стороной, при этом Вашингтон будет вынужден ввести рестрикции против Турции за покупку российской военной техники. Хотя глава Белого дома Дональд Трамп, по мнению Егера, вероятно, попытается их отложить, но де-юре не сможет полностью от них отказаться.

Егер обращает внимание на то, что если «Турция решит покинуть военный альянс, для НАТО это будет огромной геостратегической потерей».

Егер объяснил, что возникновение этого конфликта между Турцией и Штатами уже является «огромной победой Владимира Путина». Он отмечает, что даже если Турция останется в НАТО, среди других членов военного блока будет процветать недоверие друг к другу.

Кроме того, немецкий политолог укрепление российско-турецких связей называет «международной сенсацией».

В прошедшую пятницу в военном ведомстве Турции сообщили о начале поставок С-400 в страну. На следующий день Анкара заявила, что уже четвертый российский самолет с новой партией элементов для ЗРК приземлился на авиационную базу «Мюртед».