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Эксперт объяснил, как Соболь может использовать недопуск на выборы

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Эксперт объяснил, как Соболь может использовать недопуск на выборы

Москва, 14 июля. Юрист так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь провалила проверку подписей при регистрации своей кандидатуры на выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком после проверки подписей отказал ей. 

Недопуск Соболь до выборов прокомментировал политолог Владимир Шаповалов. Он напомнил, что при допустимой норме брака в 10% от общего числа подписей в сданных Соболь подписных листах было обнаружено 725 фальшивых подписей (14.67%).

Шаповалов подчеркнул, что такой масштаб вброса ставит крест на любом кандидате, и отказ Мосгоризбиркома регистрировать подельницу Навального является самой обыкновенной процедурой и с личностью юриста ФБК никак не связан.

«Это право Избирательной комиссии зарегистрировать или отказать кандидату вне зависимости от его политической ориентации. <...> Это рутинная процедура, которая существует в любой стране», — объяснил эксперт.

Кроме того, политолог предположил, что Соболь вовсе не планировала участвовать в выборах всерьез.

«Я думаю, это дело излишне политизировано. У меня есть достаточно серьезные предположения, что вся скандальность, которая преследовала Соболь на протяжении всей кампании, была связана с тем, что кандидат не рассчитывала на серьезную борьбу, а стремилась использовать данную кампанию в качестве повода для политической демонстрации», — пояснил он в комментарии изданию «Слово и дело».

Он также обратил внимание на столкновение Соболь с ее конкурентом по 43-му избирательному округу из партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, травлю общественницы Нюту Федермессер, и другие политические скандалов. Вся эта кампания Соболь, по его мнению, изначально преследовала единственную цель — политический хайп, для которого будет использован и недопуск Соболь к выборам.

Еще одним кандидатом от несистемной оппозиции, отличившимся махинациями  с подписями, оказался кандидат по 45-округу, мундеп Илья Яшина. У него также выявили недопустимое количество фальшивых подписей. Для их рисовала рисовала другая «подпольная фабрика», а сам он распускал  слухи о засланной в его команду женщине, которая якобы собирает подписи москвичей в его пользу на фальшивых подписных листах.

Сборщиков подписей при этом он на протяжении всей кампании называл «баранами», а потом даже с ними не расплатился. Зато нанял на свои деньги массовку для акции у стен Мосгоризбиркома.

Придать своим подписным листам подлинности экс-депутат Дмитрий Гудков пытался, придав им неряшливый вид. К слову, они с Яшиным пользовались услугами одной «Фабрика подписей».

Как сообщалось ранее, о подделке подписей Соболь и другими кандидатами-«оппозиционерами» в Мосгордуму стало известно еще до проверки, проведенной Мосгоризбиркомом. В минувшем месяце в российской столице был обнаружен «цех» по фальсификации подписей в поддержку выдвижения Соболь на выборах в Мосгордуму.

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