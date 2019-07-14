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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне, есть раненые

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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне, есть раненые

Лондон, 14 июля. Автомобиль протаранил толпу людей на юго-западе британской столицы, различные ранения получили семь человек. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Согласно данным издания, инцидент произошел в районе Баттерси в субботу примерно в 23.15 по местному времени (01.15 по московскому времени). На место происшествия экстренно выехала полиция, когда поступили сообщения о драке.

Как передает «Би-би-си», по подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек, еще четверых задержали за драку в публичном месте. В полиции утверждают, что инцидент не связан с терроризмом.

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