Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Лондоне, есть раненые

Лондон, 14 июля. Автомобиль протаранил толпу людей на юго-западе британской столицы, различные ранения получили семь человек. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Согласно данным издания, инцидент произошел в районе Баттерси в субботу примерно в 23.15 по местному времени (01.15 по московскому времени). На место происшествия экстренно выехала полиция, когда поступили сообщения о драке.

Как передает «Би-би-си», по подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек, еще четверых задержали за драку в публичном месте. В полиции утверждают, что инцидент не связан с терроризмом.

Seven hurt as car is driven at them in Battersea https://t.co/37wti8WWk9