Любовь Соболь сняли с выборов в Мосгордуму. События дня. ФАН-ТВ

Соболь сняли с выборов Любовь Соболь сняли с выборов в Московскую городскую думу. Причина, как не сложно догадаться, в подделке подписей. О махинациях оппозиционного кандидата было известно и раньше. К середине агитационного периода Соболь собрала 500 подписей, меньше чем через неделю она сообщила, что ее поддержали 2162 человека. Позже полиция выявила группу, которая готовила фальшивые подписные листы. У Соболь обнаружили 725 недостоверных документов. По той же причине Мосгоризбирком отказал в регистрации Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. Не будут участвовать в выборах глава «Аптекарского огорода» и лидер группы «Коррозия металла».

Массовые задержания на Украине Массовые аресты окружения Петра Порошенко начнутся на Украине. Об этом заявил экс-советник четвертого президента Украины адвокат Андрей Портнов. Задержан будет и сам олигарх. Портнов отметил, что сейчас Порошенко спасает нахождение у власти его кума, генерального прокурора Юрия Луценко. Юрист уверен, как только украинская власть поменяется, начнутся массовые аресты. Добавим, сейчас правоохранители ведут расследования по восьми уголовным делам против Порошенко.

Санкции США против Турции США объявят о санкциях против Турции из-за С-400. Это произойдет на следующей неделе, сообщают американские СМИ. Какие именно ограничения коснутся Анкары — пока неизвестно. Напомним, российские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны начали поступать в Турцию в конце недели. Контракт на сумму 2,5 млрд долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. США сразу же выступили против этой сделки. Вашингтон потребовал от Турции отказаться от покупки С-400 и приобрести американские комплексы Patriot. Анкара не согласилась, после этого США начали угрожать ей санкциями.