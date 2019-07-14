Захаров: Поддерживаю решение Мосгоризбиркома не допускать Соболь на выборы

Москва, 14 июля. Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал решение Мосгоризбиркома, отказавшего юристу так называемого «ФБК» Любови Соболь в регистрации на выборах в московский парламент.

Ранее телевизионный канал ТВЦ сообщил, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Мосгордуму нескольким кандидатам, среди которых — ставленница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Соответствующий вердикт был принят после детальной проверки экспертами избиркома подписных листов, которые юрист «ФБК» передала для своей регистрации на выборах.

Оказалось, что член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, получивший материалы экспертов избиркома и базы адресов по избирательным округам, обнаружил в подписных листах Соболь «мертвые души». По его словам, Соболь присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Впрочем, грязные делишки Соболь удалось раскрыть, а представители СМИ нашли родственников покойных, чьими подписями она воспользовалась без угрызения совести.

По мнению Захарова, Соболь и остальные оппозиционные кандидаты, которые всеми способами пытаются прийти к власти, преследуют только свои цели. Захаров выразил уверенность, что эти оппозиционеры «давно прикормлены» западными инвесторами и ради корысти готовы отстаивать интересы своих спонсоров, но никак не столичных жителей, пишет «Инфореактор».

Захаров поддержал решение комиссии о снятии Соболь с выборов, призвав внимательно изучить подписи всех остальных единомышленников — особенно Ильи Яшина. Эксперт указал на то, что таких людей ни в коем случае нельзя допускать к власти.

Стоит отметить, что о подделке подписей Любовью Соболь и другими кандидатами в Мосгордуму от оппозиции стало известно еще до проверки, проведенной Мосгоризбиркомом. В прошлом месяце в российской столице был обнаружен «цех» по фальсификации подписей в поддержку выдвижения Соболь на выборах в Мосгордуму.