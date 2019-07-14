В Донбассе пьяные солдаты ВСУ избили своего командира из-за премии

Луганск, 14 июля. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за прошлый месяц. Об этом рассказал журналистам в воскресенье офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он уточнил, что задержка выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде армии Украины привела к массовому саботажу, солдаты отказываются подчиняться приказам, многие самостоятельно покидают расположение воинской части.

«Одиннадцатого июля четверо военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат», — сообщил офицер.

Кроме того, по его словам, военные украинской армии усилили поиск нелояльных к киевскому руководству мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ранее стало известно, что находившиеся в состоянии алкогольного опьянения солдаты ВСУ устроили пожар на своих позициях в зоне проведения «ООС», в результате был сожжен их блиндаж.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили об отделении и независимости, Киев в ответ начал военную кампанию против республик Донбасса. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.