Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь в поселки провинции Латакия

Дамаск, 14 июля. Российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населенных пунктов провинции Латакия, расположенной в Сирийской Арабской Республике. Мирные жители получили продукты питания, в том числе рис, сахар, чай, консервы. Детям раздали принадлежности для школы.

По словам главы одного из селений, мирная жизнь шаг за шагом возвращается. Он отметил, что во время военных действий поселок часто подвергался обстрелам со стороны боевиков и членов бандитских вооруженных формирований.

«На сегодняшний день мирная жизнь вернулась: все меньше пустующих домов, дети ходят в школу», — передает ТАСС слова собеседника.

Жители населенных пунктов выразили благодарность военным из РФ и обратились к ним с просьбой продолжить гуманитарные миссии, потому что население местности растет.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день в некоторых местах продолжаются зачистки от боевиков, власти страны ведут работу по восстановлению инфраструктуры САР и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.