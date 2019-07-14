В Киеве рассказали, когда начнутся массовые аресты окружения Порошенко

Киев, 14 июля. Экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов в эфире телевизионного канала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко, а также задержание самого олигарха.

Он отметил, что на данный момент основной преградой для ареста Порошенко является нахождение у власти его кума, генерального прокурора страны Юрия Луценко, поэтому, как только украинская власть полностью поменяется, приступят к массовым арестам.

«Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — объяснил Портнов.

Юрист обратил внимание на то, что на сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов Украины ведут расследования по восьми уголовным делам, инициированным против Порошенко. При этом, по его словам, как минимум одно из них позволяет уже в будущем месяце арестовать пятого президента.

Помимо этого, указал Портнов, что в ближайшей перспективе будут возбуждены дела против киевского градоначальника Виталия Кличко, который систематически превышал свои должностные полномочия. Портнов пообещал сюрпризы бывшему боксеру.

«Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко», — подчеркнул юрист, добавив, что мэр подписывал соглашения аренды земли без вердикта сессии.

Ранее Государственное бюро расследований на основании заявления Портнова инициировало уголовное дело по факту возможной государственной измены Порошенко. Адвокат полагает, что, находясь у власти, Порошенко совершил преступление, посылая моряков военно-морских сил Украины в Керченский пролив.