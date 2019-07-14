Полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета в США

Фуллертон, 14 июля. Полицейский застрелил девушку с муляжом пистолета недалеко от города Анахайм в США. Видео с нательной камеры сотрудника опубликовал в Сети местный полицейский департамент, сообщает информагентство NBC News.

Как стало известно, инцидент начался с того, что автомобиль, двигавшийся с большой скоростью по автостраде, столкнулся с полицейской машиной. В результате ДТП обе транспортных средства остановились.

Патрульный, выйдя из салона своей машины заметил, что девушка, которая находится за рулем, врезавшегося в него авто, вооружена пистолетом.

Офицер начал переговоры с подозреваемой девушкой, после чего несколько раз выстрелил в ее сторону и, как впоследствии выяснилось, ранил подростка в ногу и грудь. Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти девушку. От полученных ранений она скончалась в больнице.

Погибшей оказалась 17-летняя Ханна Уильямс.

В результате осмотра места происшествия был найден пистолет, похожий на боевой. В действительности, это была всего лишь копия, правда, очень похожая на оригинальный пистолет Beretta 92FS.

Через полтора часа после инцидента в полицию обратился отец Ханны. Он сообщил о своем беспокойстве за дочь, которая не имея водительских прав, уехала на машине, арендованой одним из родственников, в неизвестном направлении.

Следствие в настоящий момент пытается разобраться в мотивах поступков девушки, приведших ее к смерти. Полицейские пытаются понять, зачем погибшая взяла автомобиль родственника, потом врезалась в полицейскую машину и самое главное, что побудило ее продемонстрировать стражу порядка предмет, похожий пистолет.

По сообщению газеты, это могло быть связано с тем, что у убитой были некоторые проблемы с психикой и она принимала антидепрессанты.