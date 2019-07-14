Тимошенко назвала виновных в «газовом грабеже» украинцев

Киев, 14 июля. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко перечислила имена виновных в том, что жители Украины переплачивают за коммунальные услуги.

По словам Тимошенко, в «газовом грабеже» жителей Украины виноваты экс-президент страны Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев.

Такое заявление депутат сделала в видеоролике, опубликованном в Facebook. В доказательство обвинений Тимошенко показала два судебных решения по поводу повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«Это судебные решения, которые признали тарифы завышенными и незаконными. Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня они у меня в руках. Они говорит о том, что с людей брали лишние деньги за газ, тепло и горячую воду», — пояснила политик.

Тимошенко добавила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно наложить вето на постановление о повышении тарифов, но она сомневается, что глава государства пойдет на этот шаг.

Депутат отметила, что пользуясь решениями суда, предприниматели и простые украинцы смогут обратиться в судебные инстанции и добиться перерасчета тарифов.

Напомним, цены на газ на Украине выросли после того, как Киев перестал напрямую закупать топливо у России, закачивая его вместо этого по реверсу их европейских стран. Кроме того, в рамках сотрудничества с МВФ власти неоднократно повышали его цену для населения.

Ранее «Известия» сообщили, что Тимошенко рассказала, как спасти украинскую газотранспортную систему без российского газа.