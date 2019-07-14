Последствия блокады Крыма раскрыли на Украине

Киев, 14 июля. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к плохим последствиям.

В эфире телеканала «НАШ» Мураев высказал мнение, что снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик станет первым шагом к мирному урегулированию и реинтеграции этих регионов.

«Люди всегда рассуждают, где им выгодно. Сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно», — сказал парламентарий.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года на фоне прихода к власти в Киеве в результате госпереворота антироссийски настроенного правительства. По результатам всенародного референдума, абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией. Москвы неоднократно отмечала, что жители полуострова сделали свой выбор в соответствии с нормами международного права, а президент РФ Владимир Путин назвал вопрос с Крымом закрытым.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины также не пожелали признавать легитимность нового правительства. В результате в апреле 2014 года Киев начал проводить на юго-востоке страны «антитеррористическую операцию». Жертвами гражданской войны за эти годы стали около 13 тысяч человек.