Госнаграды вручат отремонтировавшим «Протон-М» специалистам

Москва, 14 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, отремонтировавшим ракету «Протон-М».

К наградам будут представлены сотрудники Роскосмоса, устранившие замечания к ракете «Протон-М» перед ее запуском.

«Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам», — сообщил Рогозин в своем Twitter.

Ранее пуск ракеты-носителя «Протон-М» был назначен на 21 июня, но его отложили из-за разрядившейся батареи космического аппарата. Затем пуск наметили на 12 июля, но вновь перенесли из-за неких замечаний, подробности которых не раскрываются.

13 июля ракеты вывела на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ». Это международный российско-германский проект, итогом которого станет создание обсерватории для изучения Космоса в рентгеновском диапазоне.