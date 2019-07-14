«Nation News» напомнило о скандалах с участием Соболь

Москва, 14 июля. Агентство «Nation News» напомнило о скандалах с участием юриста так называемой ФБК Любови Соболь.

Накануне избирком Москвы забраковал около 15% подписей, предоставленных Соболь для выдвижения в качестве кандидата в Мосгордуму. Нарушение ею избирательного законодательства вызвало очередной скандал, а кандидатуру так называемого юриста ФБК сняли с выборов.

Как пишет «Nation news», попытки заострить на себе внимание были у Соболь и раньше. Весной нынешнего года она взялась за «расследование» в ряде образовательных учреждений столицы. На предприятии «Московский школьник» был якобы найден «умытаз» — унитаз, в котором, как утверждалось, мыли овощи и фрукты для учащихся. Через какое-то время выяснилось, что это фото — мем, которому не меньше шести лет.

Еще до начала избирательной кампании Соболь, заявившая о стремлении «бороться с жуликами» на посту депутата Мосгордумы, оказалась в центре скандала с подпольной фабрикой «рисовальщиков подписей», на которой были найдены фейковые подписные листы и агитационные материалы с ее изображением.

Широкую огласку получило и нападение Соболь на беременную главреда RT Маргариту Симоньян. Тогда скандалистка отправилась в редакцию «Эха Москвы», чтобы задать Симоньян некие вопросы. Общение происходило в агрессивном тоне, в результате главреду RT потребовалась госпитализация.

Напомним, подручная блогера Алексея Навального оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам в столичную думу.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети «подписавшихся» и вовсе не существует.