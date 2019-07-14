Дайверы сняли на видео просившего о помощи ската

Канберра, 14 июня. В Австралии дайверы сняли на видео морского ската, подплывшего, чтобы избавиться от крючка в глазу.

На видео, снятом у северо-западного побережья Австралии и опубликованном в Youtube, морской трехметровый скат манта, которого называют также морским дьяволом, подплывает к группе сноркелистов.

Одним из ныряльщиков оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто ныряет в этом районе и не раз видел именно этого ската. Он рассказал, что местные жители прозвали рыбу Веснушкой.

На этот раз скат приблизился к человеку и подставил глаз, в котором застрял рыболовный крючок. Фотограф подумал, что Веснушка узнала его и поняла, что может рассчитывать на помощь.

Морской биолог Монти Холла, который в этот момент находился в лодке, рассказал, что скат не двигался, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь удалить крючок. В распоряжении сноркелиста была лишь маска, поэтому помочь Веснушке оказалось сложно.

В итоге крючок убрали. По словам специалистов, если бы он остался в теле ската, Веснушка могла ослепнуть или умереть, заразившись какой-либо инфекцией.

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