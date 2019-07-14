Эксперты назвали рубль самой недооцененной валютой в мире

Лондон, 14 июля. Журнал Economist опубликовал индекс бигмака, согласно которому рубль остается самой недооцененной валютой в мире.

Эксперты пришли к выводу, что валютный курс рубля на 64,5% больше его реальной стоимости. Авторы сообщают, что бигмак в США стоит 5,74 доллара, а в России — 130 рублей, или немногим более двух долларов. Справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, подчеркивает издание.

Отмечается, что наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака — это показатель, определяющийся согласно теории о паритете покупательской стоимости на примере бургера из ресторана McDonalds. Теория гласит, что курсы валют должны выравниваться в привязке к ценам на идентичные продуктовые корзины в разных странах мира.

На минувшей неделе, пишут «Известия», рубль резко подорожал по отношению к доллару на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о вероятном снижении процентной ставки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже предстоящей осенью из-за слишком низких налоговых поступлений. По мнению экспертов, с начала сентября федеральное правительство не сможет платить по счетам полностью и своевременно.