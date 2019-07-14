Бывший соратник Навального раскрыл цели Соболь

Москва, 14 июля. Бывший сотрудник штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов объяснил, чего добивалась юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам Серуканова, отказ в регистрации Соболь в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму сделал ее «счастливой», поскольку все, чего она добивалась — скандал вокруг своей «избирательной кампании». Как пишет «Nation News», экс-сподвижник Навального назвал решение Мосгоризбиркома логичным, поскольку Соболь действительно предоставила поддельные подписи.

«Логичное решение, которое обусловлено тем, что у Соболь реально очень грязные подписи. Она, мягко говоря, грязно вела свою кампанию, использовала приемы ниже пояса, кроме того, за нее «врубался» блогер Алексей Навальный», — рассказал Серуканов.

Эксперт назвал исход кампании Соболь «запланированным». Он считает, что та целенаправленно его добивалась.

«Это несамостоятельный политик, который добился того, чего хотел: грандиозного скандала. Другой цели у нее не было. Она получила то, что хотела: скандал. Сейчас это — логический исход всех событий. Думаю, что она рада», — заключил он.

Напомним, подручная Навального оказалась фигурантом скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывали подписи в ее пользу.

Известно, что Соболь к середине агитационного периода 14 июня в интервью Znak говорила о том, что у нее есть около 500 подписей. Однако уже через пять дней 19 июня она заявила, что количество подписей составляет 1 861 штуку.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам в столичную думу.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети «подписавшихся» и вовсе не существует.

Обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.