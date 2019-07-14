Die Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Берлин, 14 июля. Приобретение российских комплексов ПВО С-400 станет для Турции «точкой невозврата» в ряды западных союзников, пишет Die Welt.

Издание констатирует, что сделка по приобретению Турцией у России зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 состоялась, несмотря на жесткое давление со стороны Вашингтона.

Автор выдвигает версию, что Анкара не подчинилась требованиям США, поскольку расценивает Москву как важного партнера в переговорном процессе по Ближнему Востоку, а российское влияние в этом регионе в последнее время значительно выше, чем американское.

Еще одной причиной заключения сделки газета называет стремление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана защититься от США, поскольку С-400 можно будет разместить в непосредственной близости от столицы. Издание напоминает, что три года назад в ходе неудачной попытки государственного переворота здание турецкого парламента было атаковано с воздуха.

Если бы Анкару «прикрывали» американские комплексы Patriot, пишет Die Welt, Эрдоган мог опасаться, что Вашингтон в случае необходимости отключит их дистанционно в схожей ситуации.

В пятницу Турция объявила о начале поставок в страну С-400 в рамках подписанного в 2017 году контракта с РФ на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Намерения Анкары вызвали негодование США. Вашингтон настаивал на приобретении Турцией американских Patriot и угрожал исключением из программы по созданию истребителей F-35, но не смог добиться изменения позиции по контракту.

Как пишут «Известия», немецкий политолог Томас Егер назвал поставку С-400 в Турцию «огромной победой Путина».