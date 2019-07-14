Зеленский искупался с одесситами в Черном море

Одесса, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу искупался в море с чиновниками и местными жителями.

Видео, сделанное в Одессе, опубликовано на странице офиса Зеленского. В сопровождающем его сообщении сказано, что президент решил проверить температуру воды перед началом рабочего дня.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса проинспектировали температуру воды в Черном море», — говорится в сообщении.

Появление главы государства стало неожиданным для местных жителей, некоторые из которых поспешили сделать с ним селфи, а другие — просто перекинулись парой слов.

Ранее Зеленский вызвал недоумение и насмешки пользователей Сети, пробежав через работающий фонтан в Мариуполе. Как пишут «Известия», тогда президент попытался срезать путь к своему автомобилю и вместе с охранниками побежал через струи воды.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае текущего года, победив во втором туре выборов бывшего руководителя страны Петра Порошенко. Ранее Зеленский получил известность в качестве шоумена и предпринимателя. Он сыграл несколько ярких ролей в кино, а проекты возглавляемой им студии «95 квартал» пользовались успехом на Украине.