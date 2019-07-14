Сирия новости 14 июля 07.00: боевики взорвали бомбу на пути следования военной полиции РФ в Даръа, террористы ИГ напали на штаб курдов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 14 июля. Неизвестные боевики взорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции РФ в провинции Даръа, террористы ИГ1 (запрещено в РФ) напали на штаб курдских отрядов в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ): обстреляли позиции САА в горах Северной Латакии, подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ в провинции Даръа.

«Исламское государство»1: напало на штаб курдских отрядов на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Демократические силы Сирии»: потеряли десятки бойцов убитыми и ранеными в ходе нападения террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии в горах Северной Латакии. Как сообщает оппозиционный ресурс OGN News, боевики выпустили несколько ракет по позициям правительственных сил в районе горного массива Джебель аль-Акрад.

Между тем, боевики так называемого оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин», связанного с запрещенной в РФ террористической сетью «Аль-Каида»1, опубликовали доказательства их обстрела сирийских войск, в том числе с помощью турецкого миномета HY-12. Об этом сообщает агентство South Front. Этот 120-мм миномет имеет дальность стрельбы более 8 км и может стрелять со скоростью 6-10 выстрелов в минуту. Как предполагает источник, турецкий миномет, по-видимому, использовался в крупномасштабной атаке 9 июля в Северной Латакии, которой руководили несколько группировок «Аль-Каиды».

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение на штаб курдских отрядов на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство South Front. Согласно заявлению подконтрольного террористам агентства «Аль-Амак», нападавший был идентифицирован как «Абу Касима аль-Тамими». Еще террористы заявили, что в ходе нападения «десятки» бойцов SDF были убиты или ранены. Агентство также выпустило несколько фотографий, демонстрирующих взрыв.

Напомним, что 12 июля во второй половине дня террорист-смертник устроил взрыв в непосредственной близости от штаба сил специального назначения «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Аль-Тайяна в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Отметим, что сами курды пока не комментируют атаку; тем не менее, несколько местных источников подтвердили заявления террористов ИГ и сообщили, что штаб-квартира сил специального назначения, поддерживаемая США, находилась на вилле на окраине населенного пункта.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики в провинции Даръа в Сирии подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ, потерь среди российских военнослужащих нет. Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, генерал-майор Алексей Бакин, 13 июля 2019 года на пути следования патруля военной полиции ВС РФ в провинции Даръа, был совершен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, установленного на дорожном участке Хараба – Маараба.

По словам генерал-майора Бакина, пострадавших среди российских военнослужащих и повреждений военной техники нет. Предварительно, теракт совершили боевики незаконных террористических группировок, действующих на юге Сирии для обострения обстановки в регионе. Руководитель Центра по примирению также рассказал, что командование сил ВС РФ в Сирии предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных.

Отметим, что, несмотря на прекращение открытых боевых действий и успешный ход процесса примирения, в провинции Даръа, которая ранее была одним из оплотов «умеренной оппозиции», остаются очаги напряженности. Некоторые из бывших боевиков, подписавших соглашение о примирении с Дамаском, продолжают заниматься деструктивной деятельностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.