Пользователи соцсетей поддержали снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Москва, 14 июля. Интернет-пользователи высказались за снятие кандидатуры Любови Соболь с выборов в Московскую городскую думу.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Желающие получить должность депутата в столичном парламенте отдали бланки с подписями электората в Избирком для проверки. Уже стали известны первые результаты работы комиссии, которые спровоцировали волну недовольства среди тех, чьи подписи забраковали. Особенно бурной реакцией отличилась Любовь Соболь, поспешившая опубликовать ряд «обличительных» постов в соцсетях. Реакция пользователей была незамедлительна.

Одиозный юрист ФБК Любовь Соболь выразила громкий протест в связи с тем, что комиссия 43-го округа выпустила протокол, из которого следует, что 15% ее подписей будет забраковано. При условии, что допустимый порог — 10%. Навальнистка разразилась гневными публикациями в своих аккаунтах, которые нашли отклик у многих пользователей соцсетей. Как оказалось, большинство избирателей были хорошо осведомлены о том, каким путем навальнистка добывала свои подписи.

Количество скандалов, которые сопровождают Любовь Соболь на протяжении всей ее политической карьеры, сыграли с ней злую шутку. Избиратели отказываются верить в «честность и прозрачность» юриста ФБК, о которых она столько раз заявляла в своих многочисленных интервью. Кандидат уже не раз подрывала доверие электората своими махинациями, именно поэтому ее снятие с предвыборной гонки мало кого удивило.

Напомним, подручная Алексея Навального оказалась фигурантом нового скандала, который может обернуться для нее не только провалом на выборах, но и уголовным делом. Кандидат в Мосгордуму сознательно нарушила закон, занялась подкупом избирателей и наняла людей, которые подделывают подписи в ее пользу.

Известно, что Соболь к середине агитационного периода 14 июня в интервью Znak говорила о том, что у нее есть около 500 подписей. Однако уже через пять дней 19 июня она заявила, что количество подписей составляет 1 861 штуку.

Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам в столичную думу.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети «подписавшихся» и вовсе не существует.

Напомним, обнаруженный штаб по подделке подписей Любови Соболь был не единственным. Другие оппозиционные политики, участвующие в выборах, также прибегали к незаконным политическим методам и фальсифицировали народную поддержку. Так, кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых ранее обратился в полицию с заявлением после того, как его команда обнаружила тайный «цех по штамповке автографов» за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова в одной из московских квартир.